Наценка на социально значимые товары снизилась втрое

Наценка на социально значимые товары в России снизилась до 6,4%, т.е. более чем втрое с 2021 года, следует из данных ФАС. Торговые сети и часть несетевой розницы добровольно ограничили рост цен.

Ведомство предложило ограничить наценки на 25 категорий социально значимых товаров. Инициативу поддержали федеральные торговые сети, ряд несетевых магазинов и региональных сетей. Также в 27 регионах действуют соглашения о стабилизации цен между органами власти и хозяйствующими субъектами. В числе подписантов 33 производителя, 32 поставщика и 10 533 организации розничной торговли.

«Во многом это способствовало снижению совокупного уровня наценок на эти товары в 11 федеральных сетях на 15,8% – с 22,2% в августе 2021 года до 6,4% в настоящее время», – приводит данные агентство «Прайм».

В ведомстве отметили, что эта инициатива помогает торговле сглаживать ситуацию, когда поставщики по разным причинам повышают цены на продукцию.

По данным Минсельхоза, отпускные цены на большинство социально значимых продуктов в 2023 году не превысили общую инфляцию. Высокие урожай и показатели по другим производствам в сфере сельского хозяйства помогли сохранить ситуацию стабильной.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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