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Четверг, 9 мая 2024, 10:29 мск

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Российские бизнесмены возвращают активы из-за рубежа из-за риска блокировки

Состоятельные граждане России ищут способы, как сохранить свои активы из-за риска их блокировки. Некоторые перемещают капиталы в дружественные страны, другие, которых большинство, предпочитают вернуть деньги в РФ. Об этом пишет агентство Bloomberg.

«Богатые россияне на фоне санкций и других ограничений из-за военных действий на Украине, столкнулись с проблемой управления семейными активами за рубежом и передачей их по наследству», – говорится в статье. С течением времени и введением новых пакетов ограничительных мер, сохранить деньги на Западе становится все сложнее, так как перестают действовать «проверенные схемы».

Кипр и Швейцария больше не предоставляют услуг по управлению семейными трастами, если их учредителями или бенефициарами значатся граждане России. Другие бизнесмены стремятся перевести их в дружественные страны, например, Объединенные Арабские Эмираты, либо в РФ. По данным аналитиков, вернуть активы в Россию решили большинство миллиардеров, которые попали под санкции.

Собеседники агентства на условиях анонимности рассказали, что теперь могут вести бизнес только в РФ и «стараются не думать о возможной конфискации активов». Еще один заявил, что вместе с семьей «решил строить новую жизнь в России», но пока не придумал, как распорядиться своим наследством.

В списке миллиардеров Bloomberg значатся 26 россиян, их совокупное состояние оценивается в 350 млрд долларов. С начала СВО на Украине богатейшие россияне вывели из Европы в Россию и дружественные страны не менее 50 млрд долларов.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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