Россиян предупредили о росте цен на стройматериалы на 10-15%

Стройматериалы могут вырасти в цене на 10-15% к июлю, а на некоторые виды может возникнуть дефицит, предупредил гендиректор федерального комбината стеновых материалов «Винзер» Денис Жалнин. По его мнению, первыми под подорожание попадут кирпичи, газоблоки, древесина, цемент.

Жалнин напомнил, что в июле-августе спрос на стройматериалы традиционно самый высокий, и предложение сокращается. Если не регулировать цены, подорожания не избежать.

«Если не поддерживать баланс спроса и предложения регулированием цен, есть риск возникновения дефицита наиболее востребованных строительных материалов. В первую очередь цены могут подняться на древесину, цемент, газоблоки, кирпичи и материалы для отделки фасадов домов», – сказал Жалнин в беседе с «Известиями».

Эксперт допустил, что цены пойдут вверх, как только во всех пострадавших от паводка регионах снимут ограничения на движение большегрузов. Он посоветовал россиянам, задумавшим строить дом на ипотечные средства, заложить в сумму кредита возможное подорожание стройматериалов.

«Нужно в смете на строительство предусмотреть вероятность роста цен на основные строительные материалы, иначе есть риски того, что денег не хватит и будут нарушены обязательства перед банком по срокам строительств и передачи готового объекта в залог», – предупредил эксперт.

В конце апреля ФАС предостерегла производителей стройматериалов от необоснованного повышения цен на фоне паводка. Соответствующие письма направлены производителям из Оренбургской, Курганской, Тюменской областей, Алтайского края, пострадавших от половодья, и близлежащих регионов.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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