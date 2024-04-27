ФАС предостерегла от повышения цен на стройматериалы из-за паводков

Федеральная антимонопольная служба предостерегла производителей стройматериалов от необоснованного повышения цен на фоне паводка. Соответствующие письма направлены производителям из Оренбургской, Курганской, Тюменской областей и Алтайского края, а также близлежащих регионов. Об этом сообщила пресс-служба ФАС.

Антимонопольщики «обращают внимание на необходимость соблюдения принципов ответственного ценообразования на стройматериалы в этих регионах», – говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, ФАС, Минпромторг и Минстрой не видят оснований для увеличения стоимости стройматериалов.

Производителям стройматериалов предписано довести информацию антимонопольной службы до своих торговых домов, дилеров, агентов.

«Получение ФАС России информации о росте цен на стройматериалы будет являться поводом для оценки действий организации на предмет нарушения антимонопольного законодательства», – предупредили в службе.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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