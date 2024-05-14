Бизнес в Турции понес миллионные потери из-за проблем с расчетами с РФ

Турецкий бизнес потерял сотни миллионов долларов из-за проблем с расчетами с российскими покупателями. Чтобы снизить потери во время туристического сезона, для россиян активировали специальные приложения, рассказал экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин.

«Со стороны участников экспорта проблемы в расчетах с Россией продолжаются, и за первые четыре месяца года потери составили сотни миллионов долларов», – сказал он в беседе с РИА Новости.

Турецкие специалисты активировали несколько приложений, которые будут полезны российским туристам во время отдыха в Турции. Путешественники смогут расплачиваться средствами нового поколения.

«Российские туристы смогут тратить свои деньги в Турции, загружая их на предоплаченные карты. Полагаю, что туристические агентства также будут информировать гостей об этом», – добавил Эрчин.

Проблемы с расчетами между турецкими поставщиками и российскими покупателями возникли в январе. Специалисты с обеих сторон допускали, что ситуация разрешится до конца января, но в середине апреля в МИД РФ признали, что проблемы сохраняются. Иностранные банки усложнили порядок транзакций из страха перед вторичными санкциями Запада.

Анкара, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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