«Ситуация напряженная»: Запад терроризирует Турцию, чтобы выдавить Россию

Ситуация с платежными переводами из России в Турцию остается напряженной в результате давления Запада на Анкару для разрушения торгово-экономического сотрудничества двух стран. Об этом заявил посол РФ в Турции Алексей Ерхов.

«Ситуация сохраняется очень серьезная. Не побоюсь сказать, напряженная. Американцы и евросоюзовцы с упорством, достойным лучшего применения, целенаправленно разрушают здание российско-турецкого торгово-экономического сотрудничества, кропотливо возводившееся обеими сторонами в течение длительного времени», – пояснил Ерхов в интервью РИА «Новости».

Посол также подчеркнул, что США «терроризируют» турецкий бизнес за сотрудничество с Россией. По его словам, Вашингтон и Брюссель стремятся «подмять под себя» все двусторонние связи Москвы и Анкары, что вынуждает турецкие банки перестраховываться и блокировать денежные переводы и дополнительные документы у субъектов внешнеэкономической деятельности.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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