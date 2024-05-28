Происходит разрушение рынков: число контейнеровозов в Красном море сократилось на 90%

Число контейнеровозов, проходящих через Красное море, в нынешнем году сократилось на 90%. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на одну крупнейших в мире консалтинговых компаний в области судоходства Clarksons.

Из-за атак хуситов перевозчики предпочитают избегать захода в Красное море и перенаправляют суда в Азию вокруг мыса Доброй Надежды. Такой длительный маршрут увеличивает срок прохода на 20 дней, что приводит к расходу топлива, увеличению стоимости страхования из-за повышенного риска нападения и к росту цен на контейнерные перевозки.

Самые большие проблемы испытывают компании, которые поставляют скоропортящуюся продукцию – продукты питания, цветы и прочее. Происходит буквально «разрушение рынков», связанных с подобными товарами. За 30 лет работы в отрасли не было ничего подобного, указывают собеседники издания.

Ранее йеменские повстанцы-хуситы из движения «Ансар Алла» заявили, что будут атаковать связанные с Израилем гражданские суда в Красном море, пока агрессия в отношении сектора Газа не прекратится.

Каир, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube