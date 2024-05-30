G7 обсудит способы передачи Украине активов России

Лидеры стран G7 обсудят способы использования российских активов для нужд Украины на летнем саммите, сообщил первый замминистра финансов США Уолли Адейемо. Вашингтон также настроен вводить санкции против третьих стран, продающих Москве товары для «производства оружия».

«Страны работают вместе, чтобы разблокировать возможность использовать активы для помощи населению Украины. На встрече министров финансов «Группы семи» проработаны несколько вариантов, которые будут представлены лидерам на встрече в июне», – приводит слова Адейемо Bloomberg.

Замороженными остаются около 280 млрд долларов российского ЦБ. Ожидается, что на помощь киевскому режиму используют порядка 50 млрд.

Замминистра добавил, что США готовы и дальше ужесточать антироссийские санкции. В черный список будут вносить компании и граждан третьих стран, которых заметят в продаже России «товаров, требуемых для производства вооружений».

Страны G7 больше не рассматривают вариант полной конфискации замороженных российских активов, но ищут альтернативные пути финансирования за счет этих средств помощи Украине. Президент РФ Владимир Путин 23 мая подписал указ об изъятии американского имущества для погашения ущерба от воровства российских активов со стороны США.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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