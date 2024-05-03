«Опасаются возмездия»: в G7 перестали обсуждать полную конфискацию активов РФ

Идея полной конфискации заможенных российских активов больше не обсуждается представителями «Большой семерки» (G7). Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на неофициальные источники в G7. Вместо этого западные страны изучают альтернативные пути способы получения финансирования из заблокированных средств РФ.

«Хотя Украина продолжает настаивать на полной конфискации активов России, представители G7 в частном порядке заявляют, что эта тема больше не обсуждается», – пишет издание. Перевод статьи приводит РИА «Новости».

FT отмечает, что страны Евросоюза хотят держаться подальше от всего, что может затрагивать сами активы, поскольку «опасаются возмездия» России.

В то же время западные страны поддерживают идею использования доходов от заблокированных российских средств для оказания помощи Украине.

Опрошенные газетой эксперты считают план использования доходов от активов РФ, которые находятся в бельгийском депозитарии Euroclear, менее рискованным в политическом плане и юридически более обоснованным. Эта схема позволит получить около 3 млрд евро в год, указывает издание.

Напомним, что после начала специальной военной операции на Украине страны G7 и Евросоюза и заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 млрд евро, из которых 200 млрд находятся в ЕС, в основном на счетах одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем – Euroclear.

1 февраля Евросовет одобрил предложение Еврокомиссии об использовании доходов от замороженных российских активов для поддержки Украины. Однако главы государств-членов ЕС по итогам мартовского саммита в Брюсселе не смогли согласовать практических решений об изъятии доходов от замороженных суверенных активов России в пользу Украины и призвали к дальнейшему усилению санкционного режима против Москвы.

В конце апреля глава минфина Бельгии Винсент Ван Петегем заявил, что ЕС «близок к политическому соглашению» по обложению спецналогом прибыли от замороженных активов России, напоминает «Коммерсантъ». Первый такой налог могут ввести к 1 июля, отметил министр.

В свою очередь, в Кремле заявили, что конфискация замороженных российских активов недружественными государствами станет «солидным гвоздем в гроб» западной экономической системы. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Москва «воспользуется судебными перспективами и будет бесконечно отстаивать свои интересы».

В МИД России предупредили, что Москва готова пойти на контрмеры и задействует все имеющие инструменты, если Запад решит конфисковать ее замороженные активы. Об этом заявил заместитель главы российского внешнеполитического ведомства Александр Панкин.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube