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Четверг, 23 мая 2024, 16:37 мск

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Путин подписал указ об изъятии имущества США в ответ на воровство российских активов

Архив. Фото: пресс-служба Кремля

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об изъятии американского имущества для погашения ущерба от воровства российских активов со стороны США. Как говорится на сайте Кремля, документ подписан в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действиями Соединенных Штатов Америки, направленными на причинение ущерба России и Центральному банку РФ.

Согласно указу, российский правообладатель вправе обратиться в суд с заявлением об установлении факта необоснованного лишения его прав на имущество в связи с решением государственного или судебного органа США и о компенсации ущерба. Речь идет об использовании в этих целях находящегося на территории РФ движимом и недвижимом имуществе США, американских компаний и граждан, а также принадлежащих им ценных бумагах, долях в уставных капиталах российских компаний и других имущественных правах США и американцев в России. Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ, если судом будет принято заявление, определит имущество, которое с учетом принципа соразмерности может быть использовано для компенсации ущерба.

Президент предписал правительству РФ в 4-месячный срок обеспечить внесение в законодательство изменений, направленных на реализацию указа.

Документ вступил в силу со дня его официального опубликования.

Москва, Елена Володина

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