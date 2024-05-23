Путин подписал указ об изъятии имущества США в ответ на воровство российских активов

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об изъятии американского имущества для погашения ущерба от воровства российских активов со стороны США. Как говорится на сайте Кремля, документ подписан в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действиями Соединенных Штатов Америки, направленными на причинение ущерба России и Центральному банку РФ.

Согласно указу, российский правообладатель вправе обратиться в суд с заявлением об установлении факта необоснованного лишения его прав на имущество в связи с решением государственного или судебного органа США и о компенсации ущерба. Речь идет об использовании в этих целях находящегося на территории РФ движимом и недвижимом имуществе США, американских компаний и граждан, а также принадлежащих им ценных бумагах, долях в уставных капиталах российских компаний и других имущественных правах США и американцев в России. Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ, если судом будет принято заявление, определит имущество, которое с учетом принципа соразмерности может быть использовано для компенсации ущерба.

Президент предписал правительству РФ в 4-месячный срок обеспечить внесение в законодательство изменений, направленных на реализацию указа.

Документ вступил в силу со дня его официального опубликования.

Москва, Елена Володина

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube