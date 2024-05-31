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Пятница, 31 мая 2024, 09:46 мск

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В порт в Нидерландах не пустили судно с рыбой из России из-за угрозы шпионажа

Порт в Нидерландах не пустил судно с рыбой, прибывшее из России, при этом все документы были оформлены по стандартам Евросоюза. Об этом сообщает Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ).

Инцидент с судном «Беломорье» компании «Арктик Шиппинг» произошел 16 мая, передает РБК. Нидерландская сторона предложила российским поставщикам выбрать «альтернативные пути», однако доставить груз в другой порт в стране – Велсен – или порты ФРГ также не удалось, поделились в АСРФ.

Предлогом для отказа могла стать публикация в СМИ о том, что российские суда якобы могут быть причастны к шпионажу. Статья вышла в начале мая на платформе для журналистских расследований Pointer (KRO-NCRV).

«Это измышление и использовано как предлог при принятии решения запретить заход транспортным российским судам с рыбой в Нидерланды», – заявил президент АСРФ Алексей Осинцев.

По данным Росрыболовства, Нидерланды входят в пятерку крупнейших экспортных рынков для российской рыбы наряду с Китаем, Японией, Южной Кореей и Нигерией.

Амстердам, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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