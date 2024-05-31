Вузы будут принимать абитуриентов на основе кадрового прогноза – Мишустин

Профессиональные учебные заведения будут распределять количество мест при наборе абитуриентов на основе кадрового прогноза. Первый такой документ подготовят к концу текущего года, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Надо к концу этого года завершить формирование кадрового прогноза, который станет основой для определения контрольных цифр приема в профессиональные учебные заведения – вузы, колледжи. Важно сделать все необходимое, чтобы обеспечить экономику квалифицированными специалистами», – сказал глава кабмина в видеообращении к участникам заседания коллегии Минтруда.

Трансляция заседания велась на официальной стране министерства во «ВКонтакте».

Мишустин подчеркнул, что составление кадрового прогноза является частью нового профильного нацпроекта, нацеленного на снижение дефицита работников на отечественных предприятиях.

Президент РФ Владимир Путин объявил о запуске нацпроекта «Кадры» в своем послании к Федеральному собранию. Он призвал бизнес подключаться к работе со школьниками и самим растить специалистов для своих нужд.

В начале 2024 года 47% руководителей промышленных предприятий жаловались на нехватку квалифицированных работников. Это рекордный уровень кадрового голода за всю историю наблюдений, начавшихся в 1996 году.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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