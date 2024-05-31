Аграрии пересеяли почти миллион га посевов из-за заморозков

Аграрии пости закончили пересев в пострадавших от заморозков регионах. Всего по стране погибли посевы на площади более миллиона га, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев.

Похолодание в ряде регионов привело к гибели посевов на территории свыше миллиона га. Посевы еще на 700 тыс. га пострадали от заморозков. Порядка 850 тыс. га занимали зерновые, которые замерзли. Работникам сельскохозяйственных предприятий пришлось заново сеять некоторые культуры.

«В пострадавших субъектах пересев практически завершен. Структура площадей будет в целом соблюдена, это позволяет сохранить прогноз производства зерновых на уровне не менее 132 млн т, из которых примерно 85 млн т – это пшеница», – приводят слова Патрушева «Известия».

В некоторых регионах уже введен режим ЧС из-за гибели посевов, но масштаб ущерба от заморозков вышел за пределы отдельных регионов. Власти готовятся ввести режим ЧС федерального значения.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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