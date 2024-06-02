Министры ОПЕК+ согласовали продление сделки до конца 2025 года

Министры стран ОПЕК+ договорились продлить сделку по сокращению добычи нефти на нынешнем уровне на весь 2025 год.

«Подтвердить рамки Декларации о сотрудничестве. Продлить общий уровень добычи сырой нефти для стран-участниц ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года», – говорится в заявлении ОПЕК.

Планируется, что страны ОПЕК+ в будущем году станут выкачивать 39,725 млн баррелей нефти в сутки. С начала 2024 года Ангола вышла из ОПЕК, что привело к сокращению квоты. В текущем году общий уровень составил 40,46 млн б/с. Квоту для ОАЭ повысили с 3,219 млн баррелей до 3,519 млн, но не единовременно, а постепенно с января по сентябрь 2025 года.

Россия добровольно ввела дополнительное сокращение добычи и экспорта сырой нефти на 471 тыс. баррелей в сутки во втором квартале 2024 года.

Вена, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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