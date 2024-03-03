Россия дополнительно сократит добычу и экспорт нефти – Новак

Россия намерена осуществить дополнительное добровольное сокращение добычи и экспорта нефти в общей сложности на 471 тысячу баррелей в сутки в II квартале 2024 года. Об этом говорится в заявлении вице-премьера РФ Александра Новака, которое опубликовало пресс-служба правительства.

По его словам, в апреле сокращение добычи составит 350 тысячей баррелей в сутки, а экспорт– 121 тысячу баррелей в сутки, в мае 400 тысяч и 71 тысячу баррелей в день, соответственно. В июне сокращение добычи составит 471 тысячу баррелей в сутки.

«Это добровольное сокращение добычи является дополнением к добровольному сокращению на 500 тыс. баррелей в сутки, ранее объявленному Россией в апреле 2023 года, которое продлится до конца декабря 2024 года. Сокращение экспорта будет произведено исходя из средних уровней экспорта за май и июнь 2023 года», – уточнил Новак.

«Это дополнительное добровольное сокращение направлено на усиление мер предосторожности, предпринимаемых странами ОПЕК+ с целью поддержания стабильности и баланса нефтяных рынков», – пояснил вице-премьер РФ.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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