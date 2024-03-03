российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Воскресенье, 3 марта 2024, 22:36 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Россия дополнительно сократит добычу и экспорт нефти – Новак

Россия намерена осуществить дополнительное добровольное сокращение добычи и экспорта нефти в общей сложности на 471 тысячу баррелей в сутки в II квартале 2024 года. Об этом говорится в заявлении вице-премьера РФ Александра Новака, которое опубликовало пресс-служба правительства.

По его словам, в апреле сокращение добычи составит 350 тысячей баррелей в сутки, а экспорт– 121 тысячу баррелей в сутки, в мае 400 тысяч и 71 тысячу баррелей в день, соответственно. В июне сокращение добычи составит 471 тысячу баррелей в сутки.

«Это добровольное сокращение добычи является дополнением к добровольному сокращению на 500 тыс. баррелей в сутки, ранее объявленному Россией в апреле 2023 года, которое продлится до конца декабря 2024 года. Сокращение экспорта будет произведено исходя из средних уровней экспорта за май и июнь 2023 года», – уточнил Новак.

«Это дополнительное добровольное сокращение направлено на усиление мер предосторожности, предпринимаемых странами ОПЕК+ с целью поддержания стабильности и баланса нефтяных рынков», – пояснил вице-премьер РФ.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / правительство РФ

Силуанов заверил, что средства на выполнение поручений Путина есть / Вредительство во власти: в Госдуме заявили о неадекватных мерах «поддержки» отечественного сельского хозяйства / Износ коммунальной инфраструктуры достиг 80% в отдельных регионах – глава Минстроя РФ / «Легче дозвониться до президента…» Спикер Госдумы обрушился с критикой на министра Фалькова / Санкции и риск национализации: Polymetal International plc объявила о продаже российского бизнеса / Полная растаможка: правительство РФ утвердило новые правила ввоза автомобилей из ЕАЭС / Запад сохраняет влияние на правительство РФ через международные организации – вице-спикер Госдумы / Минобороны РФ планирует поднять предельный возраст службы в армии во время военного положения и мобилизации

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Политика, Россия, Финансы, Экономика, Нефть и газ, правительство РФ,