российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 5 июня 2024, 15:34 мск

Новости Экономика

Новости, Кратко, Популярное

Евросоюз переживает очень серьезный энергетический кризис

В Еврокомиссии признали серьезность энергокризиса в Европейском союзе. Об этом заявила генеральный директор департамента международных связей ЕК Кристина Лобилло Борреро.

«Евросоюз сейчас действительно испытывает крайне тяжелый энергетический кризис. В этой связи диверсификация направлений поставок природного газа приобретает критически важное значение», – отметила Борреро.

По ее словам, надежным энергетическим партнером для Европы в вопросах поставок газа сейчас является Азербайджан. В настоящий момент ведется работа по дальнейшему наращиванию объемов экспорта азербайджанского топлива в страны ЕС.

С 4 по 6 июня в столице Азербайджана проходит энергетическая неделя, которая объединяет три мероприятия – выставки «Нефть и газ Каспия», «Энергетика и зеленая энергия» и Бакинский энергофорум. Участие принимают около 300 компаний из 37 стран, в том числе из России.

Брюссель, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Европа

«Сотни гробов»: аналитики предсказали судьбу военных инструкторов на Украине / Британские СМИ обвинили российских хакеров в атаке на крупнейшие больницы Лондона / Три страны Евросоюза увеличили экспорт в Россию / Макрон и Нетаньяху обсудили ситуацию в секторе Газа / Москва обвинила миссию ЕС в Ереване в шпионаже против России, Ирана и Азербайджана / Житель Франции сделал более 2700 звонков с угрозами в полицию / США оправдали размещение ядерного оружия в Европе риском его распространения / Во Франции ужаснулись методам украинских военкомов

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Европа, В мире, Экономика, Европа,