Евросоюз переживает очень серьезный энергетический кризис

В Еврокомиссии признали серьезность энергокризиса в Европейском союзе. Об этом заявила генеральный директор департамента международных связей ЕК Кристина Лобилло Борреро.

«Евросоюз сейчас действительно испытывает крайне тяжелый энергетический кризис. В этой связи диверсификация направлений поставок природного газа приобретает критически важное значение», – отметила Борреро.

По ее словам, надежным энергетическим партнером для Европы в вопросах поставок газа сейчас является Азербайджан. В настоящий момент ведется работа по дальнейшему наращиванию объемов экспорта азербайджанского топлива в страны ЕС.

С 4 по 6 июня в столице Азербайджана проходит энергетическая неделя, которая объединяет три мероприятия – выставки «Нефть и газ Каспия», «Энергетика и зеленая энергия» и Бакинский энергофорум. Участие принимают около 300 компаний из 37 стран, в том числе из России.

Брюссель, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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