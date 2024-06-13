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Четверг, 13 июня 2024, 15:39 мск

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Великобритания присоединилась к санкциям США против Мосбиржи

Фото: FreePik

Великобритания поддержала очередной пакет санкций США и включила в черный список «Московскую биржу», Национальный клиринговый центр (НКЦ) и Национальный расчетный депозитарий (НРД). Об этом сообщается на сайте британского регулятора OFSI.

В санкционный список попали 42 новые позиции, в том числе СПБ-Биржа, «Ингосстрах», «Волга-Днепр», «Мурманск СПГ», «НОВАТЭК Мурманск», «Современный морской арктический транспорт СПГ», «Машиностроительный завод «Арсенал» и другие.

Накануне США ввели новые санкции в отношении России. Под ограничения также попали 300 компаний и физлиц в Азии, Европе, Африке, Центральной Азии, Карибском бассейне и на Ближнем Востоке якобы за помощь РФ при проведении СВО.

После этого Мосбиржа остановила торги долларов и евро. В ЦБ РФ пояснили, что теперь сделки с американской и европейской валютой будут проводиться на внебиржевом рынке, а для определения официальных курсов доллара и евро к рублю будет использоваться банковская отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов.

Лондон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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