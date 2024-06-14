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Пятница, 14 июня 2024, 09:10 мск

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Япония вводит ограничения в отношении пяти стран за обход антироссийских санкций

Фото: pixabay

Япония собирается ввести ограничения в отношении компаний из пяти стран, которые, по мнению Токио, помогают обходить антироссийские санкции. Об этом сообщил генсек правительства страны Есимаса Хаяси.

«Эти санкции направлены не против конкретных стран, мы рассматриваем их как меры против отдельных компаний, причастных к обходу санкций», – подчеркнул чиновник во время выступления на пресс-конференции в Токио.

Правительство Японии согласовывает детали нового пакета антироссийских санкций и вскоре собирается опубликовать перечень ограничительных мер.

Накануне премьер-министр Японии Фумио Кисида подписал соглашение с Владимиром Зеленским на полях саммита «Большой семерки» (G7). Токио намеревается выделить Киеву 4,5 млрд долларов на поддержку оборонной отрасли, а также ужесточить санкции против России.

Токио, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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