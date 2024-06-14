ЕС хочет в 2025 году догнать Россию в производстве снарядов

Комиссар ЕС по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что Евросоюз планирует сравняться с Россией по количеству изготовленных боеприпасов в 2025 году, – сообщает в пятницу, 14 июня, издание La Tribune.

В интервью французской газете еврокомиссар сказал: «Мы ускорили производство боеприпасов. В марте 2023 года мы производили в Европе 500 тысяч снарядов в год и уже опережали американцев, которые производили только 300 тысяч. Но с тех пор мы удвоили эту мощность. До конца текущего года в ЕС намерены выйти на уровень 1,7 миллиона снарядов в год. А в 2025 году ЕС планирует сравняться с производственными мощностями России, то есть производить 2,5 миллиона снарядов в год».

Брюссель, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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