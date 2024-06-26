Перевозки товаров через границу с Китаем выросли на 20%

Перевозки товаров железнодорожным транспортом через погранпереходы с Китаем выросли на 20% с начала года. Объём импорта достиг 1,15 млн тонн грузов, экспорта – 15,6 млн тонн грузов, следует из данных ОАО «РЖД».

«За пять месяцев 2024 года в обоих направлениях перевезли 16,8 млн тонн грузов, что на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Объём импорта достиг 1,15 млн т (+5,3%). На экспорт отправлено 15,6 млн т (+21,2%)», – говорится в сообщении компании.

Объемы поставок угля и железной руды выросли в разы. Так, через КПП Забайкальск-Маньчжурия отправлено в КНР 3,1 млн т угля или в 1,4 раза больше уровня того же периода 2023 года. Через КПП Гродеково-Суйфэньхэ перевозки угля выросли в 1,8 раза, через Нижнеленинское-Тунцзян – в 2,1 раза, через Камышовая-Хуньчунь – в 1,3 раза.

В марте и апреле экспорт из КНР в Россию снижался на фоне ужесточения санкционного давления. Показатели пошли вниз впервые с середины 2022 года. По данным Главного таможенного управления КНР, поставки в апреле сократились до 8,3 млрд долларов или на 13% год к году.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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