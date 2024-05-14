Китай второй месяц подряд сокращает поставки в Россию

Второй месяц подряд сокращается экспорт из КНР в Россию. В основном это связано с опасениями вторичных санкций, которыми Пекину угрожают США.

Как следует из статистики Главного таможенного управления КНР, год к году поставки в долларах в апреле сократились на 13%, до 8,3 млрд долларов, пишет «Коммерсант». В марте экспорт из Китая в РФ упал впервые с середины 2022 года. Сохранение этой динамики в апреле может свидетельствовать о системных изменениях, связанных с санкционными рисками для КНР.

В целом мировые китайские поставки в апреле, по данным таможни, выросли на 1,5%. «На фоне обсуждения европейскими и американскими властями проблемы избыточных мощностей Китая расширение его экспорта может использоваться торговыми партнерами как аргумент для введения дополнительных ограничений на ввоз части китайской продукции», – говорится в статье.

Тем временем, импорт из РФ в апреле вырос в годовом выражении на 18%, до 11,4 млрд долларов. Динамика может объясняться среди прочего заметным наращиванием ввоза нефтепродуктов: за прошлый месяц объемы поставок из всех стран в КНР выросли на 23%, до 5,67 млн тонн.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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