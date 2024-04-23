Китай снизил экспорт оборудования в Россию впервые с конца 2022 года

Китайские компании сократили поставки в Россию машин и оборудования. Экспорт снизился впервые с декабря 2022 года. Аналитики связывают это с растущими санкционными угрозами со стороны США, которые ранее обещали вводить вторичные санкции против финансовых учреждений, причастных к сделкам, связанным с поставками для российского ОПК.

Китай в марте 2024 года сократил прямые поставки в Россию машин, оборудования, механизмов, их частей и принадлежностей, следует из статистики Главного таможенного управления КНР. Китайский экспорт таких товаров в РФ снизился на 15% (до 2,9 млрд долларов) по отношению к марту 2023-го. В последний раз до этого снижение по данной категории продукции фиксировалось в декабре 2022 года – на 11% к декабрю 2021 года, передает РБК.

Вместе с тем, несмотря на глобальные рыночные колебания и санкционное давление недружественных стран, экономическое сотрудничество с Китаем демонстрирует положительные результаты: двусторонняя торговля товарами по итогам прошлого года выросла на 23% и достигла исторического максимума 227,8 млрд долларов.

Данные таможни КНР свидетельствуют о снижении экспорта китайских товаров в Россию в марте, хотя еще в феврале наблюдался умеренный рост. Частично это объясняется общим снижением экспорта Китая во все страны, однако детализированные данные подтверждают влияние угроз вторичных санкций – сжатие поставок более выражено в товарных позициях, которые чувствительны с точки зрения санкций.

Сигналы США о рисках вторичных санкций ведут к тому, что торговые расчеты занимают больше времени и российские импортеры все чаще вынуждены полагаться на страны Центральной Азии для облегчения этой торговли. Опыт предыдущих санкционных ограничений показывает, что возникают обходные пути поставок через третьи страны, а снижение прямых поставок, вызванное санкциями, сохраняется во времени.

Таможенная статистика КНР по определению охватывает только прямые поставки в Россию. Тем временем, экспорт из Китая в Киргизию машин, оборудования, механизмов, их частей и принадлежностей за 2023 год вырос в три раза по сравнению с объемами 2021 года. Экспорт тех же товаров в Казахстан увеличился почти в полтора раза к 2021 году. По словам экспертов, наиболее вероятно, что угрозы введения вторичных санкций будут значимо ограничивать объемы прямых поставок из Китая. В то же время возникнут новые обходные логистические маршруты.

Пекин, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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