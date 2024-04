США готовят санкции против банков КНР для подрыва торговли с Россией – WSJ

США разрабатывают санкции, которые могут отрезать ряд китайских банков от глобальной финансовой системы. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на информированные источники.

По сведениям издания, под ограничения могут попасть банки, которые якобы оказывают помощь в осуществлении экспорта товаров двойного назначения из Китая в Россию.

США хотят использовать предстоящий визит госсекретаря Энтони Блинкена в КНР в качестве дипломатического рычага давления, чтобы якобы «прекратить коммерческую поддержку Пекином российского военного производства», отмечается в материале. В статье WSJ указывается, что китайский экспорт чувствительных товаров в РФ помог Москве восстановить свой военно-промышленный потенциал.

Если Вашингтону не удастся заставить Пекин отказаться от торговли с Россией товарами двойного назначения, тогда будет рассматриваться возможность введения рестрикций, пишет издание.

Ранее сообщалось, что четыре крупных китайских банка перестали принимать платежи из России в юанях. Расчеты особенно усложнились за промышленные товары, тогда как переводы за обычные потребительские продукты Китай все еще пропускает.

В феврале стало известно, что три крупнейших банка КНР – Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank (CCB) и Bank of China – перестали принимать платежи из российских подсанкционных финансовых организаций из-за риска вторичных санкций со стороны США. Ранее Вашингтон обещал вводить вторичные санкции против финансовых учреждений, причастных к сделкам, связанным с поставками для российского ОПК.

