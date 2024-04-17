Четыре крупных банка Китая перестали принимать платежи в юанях из России

Несколько китайских банков присоединились к ужесточению трансакций из России. Платежи в юанях из РФ перестали принимать ICBC, China Citic Bank, Industrial Bank и Bank of Taizhou.

Информацию подтвердил генеральный директор делового совета при Торгово-промышленной палате (ТПП) РФ Алексей Егармин, пишут «Известия». По его словам, расчеты особенно усложнились за промышленные товары. При этом переводы за обычные потребительские продукты Китай все еще может пропускать.

В конце марта порядка 80% платежей из России в КНР вернулись обратно после ужесточения. Сначала платеж долго висит, клиента просят заполнить дополнительные анкеты, продолжается проверка, а затем приходит отказ в проведении операции.

Небольшие игроки начинают следовать примеру крупных банков и вводить ограничения. У них нет самостоятельности, они опасаются введения вторичных санкций со стороны США, говорят собеседники издания.

Тем временем, рынок уже начал перестраиваться на проведение операций через третьи страны и платежных агентов. Так, например, из России деньги идут в рублях в дружественное государство. А затем от компании, не связанной с РФ, юани отправляются в Китай.

Пекин, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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