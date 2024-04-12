Китайские банки вводят новые условия для платежей из России

Банки в КНР стали предъявлять больше требований при проведении трансакций из России. Например, кредитные организации запрашивают данные о том, связана ли операция с ЛНР, ДНР, Крымом, Ираном, Северной Кореей, Кубой или Сирией, также вооруженными силами. Если ответить утвердительно, то платеж, вероятно, отклонят.

Контроль за платежами из России усилили Bank of China и Great Wall West China Bank, пишут «Известия». Документ с уточняющими вопросами появился в личном кабинете юрлица. Помимо сведений о странах и территориях запрашивается и другая информация. Например, имеет ли отправитель или получатель платежа отношение к российским вооруженным силам, военно-промышленному комплексу или военно-промышленной базе.

Информацию кредитные организации КНР начали запрашивать примерно с начала 2024 года. Причем даже если платеж идет из третьих стран. Валюта, в которой отправляются средства, также в этом случае ситуацию не меняет.

По мнению экспертов, так банки «страхуются» перед американскими проверками и снимают с себя ответственность – ведь если что, они смогут подтвердить: все практики санкционного комплаенса были использованы. Не исключено, что запрашивать подобную информацию для одобрения операции начнут и другие финорганизации КНР.

Пекин, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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