Китайские банки начали возвращать платежи компаниям из России

Часть китайских банков отказалась проводить транзакции компаний из России и вернула платежи, сообщил зампредседателя правления «МСП Банка» Алексей Потапов. Российский бизнес попросил партнеров выбирать банки, которые не соблюдают санкции.

Потапов привел в пример операции клиентов банка с китайским Chouzhou Commercial Bank, проведенные в юанях.

«Некоторые банки Китая, опасаясь вторичных санкций, возвращают платежи нашим клиентам. В декабре прошлого года Chouzhou Commercial, получив деньги из российского банка, стал возвращать их обратно, – приводит слова эксперта агентство «Прайм».

В первую очередь проблемы возникают у компаний, работающих с товарами, попавшими под введенные Западом ограничения.

«Это зависит от цели оплаты и компании, например: металлы, компьютерные комплектующие и так далее. Мы советуем клиентам предложить своим контрагентам открывать корсчета в других китайских банках, которые ведут бизнес с российскими банками», – пояснил финансист.

Ранее ряд китайских банков остановил транзакции компаний из России. Банки из дружественных стран ужесточили политику по отношению к российским клиентам после ужесточения вторичных санкций со стороны США. Похожая ситуация сложилась с банками в Турции.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube