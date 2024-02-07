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Среда, 7 февраля 2024, 08:34 мск

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Китайский банк остановил расчеты с импортерами из России

Китайский Chouzhou Commercial Bank уведомил клиентов в России об остановке операций. Из-за этого сорвалось несколько сделок. Проведение расчетов не зависит от платежной системы – прекращены транзакции не только с помощью SWIFT, но и с российской СПФС и китайской CIPS.

Менеджеры банка уведомили клиентов о прекращении отношений с любыми российскими или белорусскими организациями на прошлой неделе, пишут «Ведомости» со слов бизнесменов. «Из-за этого у нас уже сорвалось несколько сделок», – рассказал владелец одной из компаний. По данным газеты, решение было принято в преддверии китайского Нового года (10 февраля), а значит наступят длинные выходные и вывезти товар не будет возможности по крайней мере до марта.

По словам одного из источников, прекращены переводы не только с помощью системы SWIFT, но и с российской СПФС и китайской CIPS. «Даже если движение денег с помощью национальных систем не видно американцам или европейцам, все это наглядно отражено в отчетности, которую у банка могут потребовать западные контрагенты», – пояснил собеседник издания.

Известно, что Chouzhou не единственный банк, который ограничил финансовые отношения с Россией. Другая финансовая организация – одна из трех крупнейших в Китае – закрыла российской компании валютный счет, сохранив возможность переводить деньги в юанях. При этом в банке требуют подтверждения, что покупатель товара не имел контактов с санкционными юридическими и физическими лицами, что продукция не будет использоваться для нужд оборонного комплекса, не будет поставляться в Крым и прочее.

Так Bank of China в Шеньчжене не открывает счета для китайских компаний, если учредитель или директор с российским гражданством. Кроме того, прекратили платежи две платежные системы – PingPong и Xtransfer, через которые шла часть расчетов.

Банки из дружественных стран ужесточили политику по отношению к российским клиентам после указа президента США Джо Байдена, которым американскому минфину предоставлялись полномочия в упрощенном порядке наказывать кредитные организации, нарушающие антироссийские санкции. Похожая ситуация сложилась с финансовыми учреждениями в Турции.

Пекин, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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