Создание российско-турецкого банка может решить проблему переводов

Проблема платежей из России в Турцию может быть урегулирована созданием турецко-российского банка. Такой вариант обсуждается между ведомствами Москвы и Анкары, сообщил РИА «Новости» источник в банковском секторе Турции.

«Вариант с созданием турецко-российского банка обсуждается, обсуждался и ранее. Это один из пунктов. Но пока какой-либо конкретики вокруг этого вопроса нет», – рассказал собеседник агентства.

Не исключено, что проблему в расчетах между Турцией и Россией из-за санкционного давления США могут обсудить на высшем уровне. «Есть большая вероятность того, что вопрос будет обсужден лидерами двух стран в ближайших переговорах в контексте экономических отношений. Ведомства работают над предложениями, которые можно будет представить на рассмотрение лидеров», – отметил источник.

Ранее турецкая газета Ekonomim со ссылкой на собственные источники сообщила, что с 1 января 2024 года банки фактически прекратили принимать платежи из РФ, что уже привело к серьезным сбоям в экспорте. В конце декабря Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) опубликовало новое постановление о регуляционных мерах. По новым правилам, финансовые организации могут попасть под санкции за работу с переводами из РФ.

В свою очередь Анкара неоднократно заявляла, что не присоединится к односторонним ограничениям, введенным против России, но и не позволит использовать систему страны для обхода антироссийских санкций. Министерство торговли Турции пообещало разобраться в ситуации с переводами из РФ в кратчайшие сроки.

Анкара, Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube