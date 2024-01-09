Китай активно работает над расширением глобального присутствия юаня

Объем трансграничных операций, совершаемых с помощью китайского юаня, растет. Народный банк Китая намерен и дальше содействовать расширению глобального присутствия нацвалюты.
Регулятор будет работать над интернационализацией юаня, предотвращением системных рисков и созданием благоприятной денежно-кредитной и финансовой среды. Об этом заявил представитель китайского ЦБ Ли Бинь в интервью агентству «Синьхуа».
В январе-ноябре 2023 года объем трансграничных юаневых операций достиг 48 трлн юаней (около 7 трлн долларов). По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года показатель вырос на 24%.
Китай намерен и дальше совершенствовать основные институциональные механизмы и инфраструктуру для трансграничного использования юаня, наращивать потенциал обслуживания реального сектора экономики и стимулирования высококачественного развития.
Пекин, Зоя Осколкова
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