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Китай активно работает над расширением глобального присутствия юаня

Объем трансграничных операций, совершаемых с помощью китайского юаня, растет. Народный банк Китая намерен и дальше содействовать расширению глобального присутствия нацвалюты.

Регулятор будет работать над интернационализацией юаня, предотвращением системных рисков и созданием благоприятной денежно-кредитной и финансовой среды. Об этом заявил представитель китайского ЦБ Ли Бинь в интервью агентству «Синьхуа».

В январе-ноябре 2023 года объем трансграничных юаневых операций достиг 48 трлн юаней (около 7 трлн долларов). По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года показатель вырос на 24%.

Китай намерен и дальше совершенствовать основные институциональные механизмы и инфраструктуру для трансграничного использования юаня, наращивать потенциал обслуживания реального сектора экономики и стимулирования высококачественного развития.

Пекин, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Китай

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