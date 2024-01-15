Российские импортеры электроники отказываются от закупок в долларах и евро

Импортеры электроники в России отказываются от расчетов в долларах и евро и переходят на юани, дирхамы и другие валюты дружественных стран. Это позволяет избежать роста цен, а порой даже удается добиться снижения стоимости техники.

Российские импортеры электроники практически полностью отказались от расчетов с зарубежными вендорами и дистрибьюторами в долларах и евро, пишут «Известия» со ссылкой на игроков рынка. По словам одного из собеседников издания, в прошлом году практически все закупки поступающей в РФ электроники оплачивались китайскими и индийскими денежными знаками, а также валютами других развивающихся стран.

Бизнес предпочитает использовать в расчетах рубль, юань, дирхам, рупии, вон и донг. Это имеет свои преимущества: так, нет рисков прослеживаемости отгрузок, нет банков-корреспондентов из недружественных стран, обеспечивается быстрое хождение валюты, есть возможность сократить число посредников при поставках. Помимо такого явного преимущества, как отсутствие возможности зависания платежа, это позволяет получить более интересные предложения по конвертации при расчетах.

Более того, некоторые российские финансовые структуры в конце 2023 года начали предлагать дистрибьюторам свое посредничество для расчетов с зарубежными контрагентами в криптовалюте. Цифровыми деньгами уже расплачиваются мелкие продавцы. Впрочем, крупные ритейлеры вряд ли перейдут на расчеты такого рода в ближайшее время – для этого нужна законодательная база.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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