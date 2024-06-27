ФАС призвала сделать параллельный импорт постоянным

Статс-секретарь – замглавы ФАС Сергей Пузыревский предложил закрепить механизм параллельного импорта законодательно на постоянной основе. Из него можно исключить товары, производство которых локализовано в России, считает чиновник.

«Не нужно отказываться, нужно пересмотреть содержание этого принципа в Гражданском кодексе. Временные нормы, которые дают право правительству принимать такие решения, могут быть переведены на постоянную основу с разумными ограничениями, когда правообладатель, который добросовестно действует на территории РФ, будет иметь соответствующие гарантии», – цитирует Пузыревского «Интерфакс».

Чиновник напомнил, что механизм параллельного импорта позволил поддержать ассортимент товаров после введения санкций и одновременно «снизить уровень влияния правообладателей на эти процессы».

В марте 2022 года правительство РФ разрешило ввозить в страну востребованные оригинальные товары иностранного производства без согласия правообладателей. В декабре 2023 года действие механизма продлили до конца 2024 года. Вице-премьер РФ Денис Мантуров в рамках ПМЭФ-24 пообещал новое продление еще на год, но в отношении сокращенного перечня товаров. Из списка исключат продукцию, аналогичную той, что выпустили на рынок российские производители.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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