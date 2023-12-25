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Понедельник, 25 декабря 2023, 08:48 мск

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Кабмин РФ продлил параллельный импорт на 2024 год

Правительство России приняло решение продлить механизм параллельного импорта на 2024 год. Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров. Вице-премьер отметил, что в рамках работы по его корректировке будет постепенно сокращаться перечень ввозимых в Россию товаров.

«Мы в правительстве приняли коллегиальное решение на следующий год пока сохранить этот механизм, но с учетом тех подходов, которые я описал. То есть будет постепенное уменьшение с точки зрения перечня и номенклатуры», – сказал Мантуров в интервью РИА «Новости».

Министр уточнил, что ведется «постоянная работа по корректировке как производителей, так и номенклатуры, по которой либо наши российские компании выходят на заданные показатели объемов и качества, либо иностранные поставщики просят исключить их из перечня, возвращаясь». Мантуров не раскрыл, какие зарубежные компании вернулись на российский рынок.

Ранее первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявлял, что за почти два года действия механизма параллельного импорта в Россию было ввезено товаров на сумму более 70 млрд долларов.

Напомним, в начале марта 2022 года глава правительства России Михаил Мишустин подписал постановление, отменяющее ответственность за так называемый параллельный импорт. Правительство разрешило ввоз в страну востребованных оригинальных товаров иностранного производства без согласия правообладателей. Позднее был обнародован список товаров для параллельного импорта, в который вошли 56 групп товаров – автокомплектующие, одежда и косметика, техника и смартфоны, причем как определенных брендов, так и в целом категории товаров.

В мае текущего года Денис Мантуров заявлял, что власти начали сокращать перечень товаров параллельного импорта, чтобы создавать условия для развития собственных производителей.

В то же время глава Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский предложил распространить механизм параллельного импорта на все категории товаров, кроме тех, производство которых локализовано в России.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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