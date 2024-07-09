Миншустин назвал огромной потребность в работниках в России

Российский рынок труда нуждается в притоке специалистов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Только обрабатывающей промышленности потребуется 1,7 млн работников до конца десятилетия.

«Для обрабатывающей промышленности на период до 2030 года дополнительно необходимо порядка 1,7 млн специалистов», – цитирует премьера «Известия».

Мишустин назвал огромными прогнозируемые потребности рынка труда в России. Чтобы подготовить столько специалистов, государство и регионы должны объединять усилия с предприятиями. Глава кабмина призвал дополнить систему образования современными подходами, которые будут соответствовать требованиям бизнеса и уровню технологий.

В марте вице-премьер Татьяна Голикова спрогнозировала, что потребность в кадрах внутри страны к 2030 году вырастет на 2,4 млн человек.

Екатеринбург, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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