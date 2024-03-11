России потребуются еще 2,4 млн работников к 2030 году

Потребность в кадрах в России к 2030 году вырастет на 2,4 млн человек. Число незанятых трудоспособных россиян сокращается: за 6 лет уровень безработицы снизился на 20%, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова во время заседания открытой межведомственной рабочей группы в рамках выставки «Россия».

«За минувшие шесть лет уровень безработицы снизился на 20%. Количество занятых в среднегодовом выражении возросло до 73 600 тыс. человек», – приводит ее слова пресс-служба правительства РФ.

Правительство начало прорабатывать структуру национального проекта «Кадры» по поручению президента. Проект стартует в 2025 году. Специалисты применят новый подход к прогнозу относительно рынка труда. Теперь будут учитывать демографический аспект и уровень квалификации занятых в отраслях. Первый прогноз по состоянию рынка труда на пять лет будет готов к концу года.

В Минтруде уже подсчитали, что к 2030 году потребность в кадрах в России вырастет на 2,4 млн к уровню 2022 года.

«До 2030 года прогнозируется рост числа рабочих мест на 2,4 млн по сравнению с 2022 годом. Наибольшая потребность ожидается в обрабатывающих производствах, транспортировке и хранении, IT, научной и исследовательской деятельности, здравоохранении и социальном обслуживании», – пояснил глава Минтруда Антон Котяков.

В России нашли 7,5 млн дополнительных трудовых ресурсов, но для их привлечения потребуется гибкость и разнообразие трудовых отношений. По мнению экспертов, вакансии могут заполнить около 1,5 млн молодых россиян и почти 5 млн людей старшего возраста.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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