российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 10 июля 2024, 15:47 мск

Новости Экономика

Новости, Кратко, Популярное

По всему миру несколько десятков танкеров протаивают из-за антироссийских санкций

Санкции против России коснулись танкеров, которые ранее перевозили нефть. В результате несколько десятков судов простаивают в нескольких районах по всему миру. Об этом пишет Bloomberg.

Ранее станы G7 ввели ограничения в отношении перевозящих нефть судов в попытке пресечь деятельность так называемого «теневого флота» – большой группы танкеров, обходящих антироссийские санкции. По данным агентства, под ограничения попали 53 нефтяных танкера, лишь трем судам удалось продолжить работу. Остальные стоят пустыми в Балтийском и Черном море, недалеко от Владивостока, а также в китайских ремонтных верфях, у берегов Южной Кореи и Суэцком канале.

Из 53 судов 41 относится к классу нефтеналивных танкеров или танкеров для перевозки нефти и нефтепродуктов, что составляет около 7,5% флота судов, занимающихся поставками сырья из России с начала 2023 года.

Тем не менее, стоимость фрахта, включая часть танкеров, связанную с транспортировкой российской нефти, снизилась, что говорит о том, что санкции создают препятствия для торговли, но не увеличивают расходы России

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Санкции против России

В Японии задержали гражданина РФ за обход антироссийских санкций / США хотят запретить России использовать международный экологический сертификат рыболовства / Швейцария расширила список антироссийских санкций / Уходящие из России компании заплатили в бюджет в 40 раз больше прогноза / Южная Корея расширила список запрещенных к продаже в Россию товаров / ЕС разработает новый санкционный режим против России / Власти Финляндии упростят изъятие недвижимости у россиян / Минфин РФ допустил, что замороженные Западом активы потеряны навсегда

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Экономика, Нефть и газ, Санкции против России,