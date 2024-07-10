По всему миру несколько десятков танкеров протаивают из-за антироссийских санкций

Санкции против России коснулись танкеров, которые ранее перевозили нефть. В результате несколько десятков судов простаивают в нескольких районах по всему миру. Об этом пишет Bloomberg.

Ранее станы G7 ввели ограничения в отношении перевозящих нефть судов в попытке пресечь деятельность так называемого «теневого флота» – большой группы танкеров, обходящих антироссийские санкции. По данным агентства, под ограничения попали 53 нефтяных танкера, лишь трем судам удалось продолжить работу. Остальные стоят пустыми в Балтийском и Черном море, недалеко от Владивостока, а также в китайских ремонтных верфях, у берегов Южной Кореи и Суэцком канале.

Из 53 судов 41 относится к классу нефтеналивных танкеров или танкеров для перевозки нефти и нефтепродуктов, что составляет около 7,5% флота судов, занимающихся поставками сырья из России с начала 2023 года.

Тем не менее, стоимость фрахта, включая часть танкеров, связанную с транспортировкой российской нефти, снизилась, что говорит о том, что санкции создают препятствия для торговли, но не увеличивают расходы России

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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