Володин: доля в мировом ВВП стран БРИКС превысила уровень G7

Доля стран БРИКС в мировом ВВП составила 36,8% и превысила тот же показатель для «Большой семерки», составивший 29%. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что экономики западных стран ослабли из-за санкций и торговых войн, которыми они пытались давить на другие государства.

«Доля государств БРИКС в мировом ВВП по ППС выросла до 36,8%, превысив удельный вес «Большой семерки» – 29%. Этот отрыв будет только увеличиваться. США, упав на второе место, на протяжении ряда лет не могут вернуть прежние позиции. Германия выпала из топ-5, Франция и Британия – на грани выбывания из первой десятки», – написал Володин в своем блоге.

Политик отметил, что Вашингтон и Брюссель сделали всё, чтобы разорвать складывавшиеся годами международные экономические отношения. Политика санкций привела к формированию новых точек роста. За 15 лет своего существования БРИКС превратился в один из крупнейших экономических центров.

«Сегодня начинается Х Парламентский форум БРИКС, с коллегами из разных стран обсудим предложения и инициативы, которые должны содействовать повышению качества жизни граждан государств БРИКС», – анонсировал Володин.

Аналитики заявили, что американские экономисты проморгали развитие БРИКС до «чудовищного» конкурента. США могут в одночасье превратиться из сверхдержавы в увядающую экономику второго эшелона из-за растущего влияния блока.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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