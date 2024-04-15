В США признали угрозу своей экономике от БРИКС

США могут в одночасье превратиться из сверхдержавы в увядающую экономику второго эшелона из-за растущего влияния БРИКС. Американские экономисты проморгали развитие блока от красивой аббревиатуры до «чудовищного» конкурента, заявил бывший сотрудник конгресса и геополитический аналитик Брэндон Вейхерт.

Он отметил, что США были единственной развитой страной, не пострадавшей во время Второй мировой войны, и десятилетиями пользовались привилегиями решать проблемы с внешним долгом новой партией банкнот.

Западные аналитики не приняли всерьез создание БРИКС, но с годами блок вырос в «нечто поистине чудовищное». Одним из толчков к развитию стали санкции, которые Штаты применяли против неугодных стран. Москва и Пекин объединили усилия с несколькими растущими экономиками и превратили блок в финансовый кинжал, нацеленный в сердце мировой экономической системы.

«Постоянно накапливая долговое бремя, США использовали доминирующее положение доллара как дубину против других великих держав. Вашингтон сам создал условия, чтобы превратить небольшой блок БРИКС в ближайшие 10 лет в нечто поистине чудовищное в долгосрочной перспективе», – говорится в статье для The National Interest.

Доллар активно теряет свои позиции, пандемия и санкции разрушили цепочки поставок, одни проценты по внешнему долгу США выросли до триллиона долларов. Все это создает угрозы для американцев однажды проснуться в стране второго плана.

«Америка за одну ночь превратится из сверхдержавы в среднюю экономику, идущую к окончательному упадку», – спрогнозировал Вейхерт.

Доля вклада стран «Группы семи» в мировую экономику неуклонно снижается, а показатели БРИКС продолжают расти. К 2028 году страны БРИКС будут создавать около 37% глобального ВВП, а показатель G7 опустится до 27,8%. На январь 2024 года почти 30 стран выразили желание сблизиться с БРИКС, чей состав уже расширился до девяти стран.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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