Почти 30 стран настроились на сближение с БРИКС

Почти 30 стран нацелены на сближение с БРИКС, и объединение ждет большое будущее, сообщил министр иностранных дел РФ Серей Лавров.

«Более 20, где-то даже ближе к 30, стран заинтересованы в сближении с БРИКС. У этого объединения с глобальным составом участников мы видим очень большое будущее. Россия, которая с 1 января выступила в права председателя БРИКС, будет особое внимание уделять тому, чтобы новички органично вписались в нашу общую работу», – сказал Лавров во время ежегодной пресс-конференции.

Трансляция велась на сайте МИД РФ.

Список будущих кандидатов на вступление в БРИКС планируется составить на саммите группы в Казани. По итогам саммита в Йоханнесбурге в августе 2023 года Бразилия, Россия, Индия, КНР и ЮАР пригласили в объединение еще шесть стран: Саудовскую Аравию, ОАЭ, Иран, Египет, Эфиопию, Аргентину.

Государственный телеканал Саудовской Аравии 2 января объявил о членстве в БРИКС, но во время ВЭФ саудовский министр торговли Маджид аль-Касаби заявил, что королевство еще не приняло приглашение от группы. Аргентина отказалась от членства в БРИКС после прихода к власти Хавьера Милея.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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