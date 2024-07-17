Западные санкции никак не повлияли на ассортимент товаров в российских магазинах, заявила журналистка из Нидерландов Соня ван ден Энде. Она подчеркнула, что западные СМИ намеренно искажают ситуацию в России в худшую сторону.

Журналистка приехала в Москву в 2022 году и до сих пор живет в российской столице. Ван ден Энде отметила, что за все это время набор товаров в магазинах не слишком изменился и на полках можно найти все, что захочется.

«В Москве ситуация очень хорошая, я не вижу никаких изменений. В магазинах можно найти практически все, что угодно. Так что санкции не сработали», – сказала она в беседе с РИА Новости.

Журналистку навещали друзья из-за границы и очень удивились, что нарисованная западными СМИ картинка не совпадает с реальностью.

«То, что мы читаем в западных СМИ о России – совершенно противоположно тому, что мы видим здесь. В Москве я свободно передвигаюсь, ко мне приезжали в прошлом году гости из Нидерландов, которые удивлялись: «Надо же, можно свободно ездить в метро, и здесь по улицам не расхаживают солдаты». Это про то, как видит ситуацию Запад, и то, что он внушает людям», – пояснила ван ден Энде.

В феврале американский журналист Такер Карлсон прошел по продуктовым магазинам в Москве и заявил, что цены вчетверо ниже, чем на те же продукты в Штатах. Это привело журналиста в ярость оттого, куда нынешняя политика Белого дома завела его страну.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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