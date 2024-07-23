Швеция начала расследование из-за неработающих санкций против России

Министерство финансов Швеции заказало подробный отчёт об экономической ситуации в России. Шведские власти намерены узнать, действительно ли санкции не работают, или это уловки российской пропаганды.

«Россия распространяет пропаганду, пытаясь представить экономику более эффективной, чем она есть на самом деле. В то же время существует множество признаков того, что российская экономика не так хорошо функционирует, как утверждается. В рамках противодействия российской пропаганде правительство поручило Экономическому институту проанализировать экономическое развитие в России», – говорится в заявлении шведского Минфина.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией заявила, что «пропаганда» повлияла на работу международных организаций, которые подтверждают бессилие западных санкций.

«В общем, «российская пропаганда» глубоко проникла в независимые международные аналитические отчёты и доклады. Пора Швеции начинать крестовый поход против статистики», – прокомментировала дипломат в своем блоге.

Журналистка из Нидерландов Соня ван ден Энде заявила, что западные санкции никак не повлияли на ассортимент товаров в российских магазинах, и на полках все равно можно найти любые товары. Госсекретарь США Энтони Блинкен признал, что введенные западным миром санкции не помешали России поддерживать работу своего оборонно-промышленного комплекса.

Стокгольм, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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