Блинкен высказался об эффективности санкций против России

Госсекретарь США Энтони Блинкен на ежегодном форуме по безопасности Аспенского института в пятницу, 19 июля, заявил, что, несмотря на введенные западным миром санкции, Россия нашла способы поддерживать работу своего оборонно-промышленного комплекса, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Блинкен сказал: «Действительно, русские нашли обходные пути, в частности в своих отношениях с Северной Кореей, Ираном и, к сожалению, – с Китаем. Москва нашла возможность поддерживать работу своего оборонно-промышленного комплекса, что позволяет ей продолжать проведение военной операции на Украине».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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