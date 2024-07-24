ФАС раскрыла в Тыве сговор владельцев АЗС

Десять компаний договорились держать высокую цену на бензин на своих АЗС в Тыве. Возбуждено антимонопольное дело, которое грозит участникам сговора штрафами, сообщила пресс-служба ведомства.

Тывинское управление ФАС России выявило сговор между 10 компаниями на рынке нефтепродуктов Кызыла. Участники сговора в октябре-декабре 2023 года удерживали розничные цены на бензин на одном уровне, хотя оптовые цены на нефтепродукты шли вниз.

«По результатам рассмотрения дела ведомство признало в действиях компаний нарушение антимонопольного законодательства. Участникам антиконкурентного соглашения будут назначены штрафы в соответствии с КоАП РФ», – пояснили в ФАС.

В Госдуме заявили, что нефтяные компании намеренно повысили цены на топливо внутри России прошлым летом и вынудили правительство вновь ввести для них обратный акциз. Но фоне нового роста цен на топливо власти РФ восстановили запрет на экспорт бензина с 1 августа.

Кызыл, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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