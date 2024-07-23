Запрет на экспорт бензина вновь будет действовать с 1 августа

Власти РФ восстановят запрет на экспорт бензина с 1 августа. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак. Правительство рассматривает продление запрета на сентябрь-октябрь и примет решение в зависимости от ситуации на рынке, добавил он.

Напомним, запрет на экспорт бензина был введен с 1 марта по август включительно, но позже кабмин РФ разрешил экспортные поставки с конца мая до 1 августа.

«С 1 августа исключение заканчивается и автоматически запрет на экспорт нефтепродуктов, это касается бензина, восстанавливается. То есть с 1 августа запрет будет восстановлен», – цитирует замглавы правительства «Прайм».

Новак также сообщил, что кабмин сейчас изучает предложение о продлении запрета на экспорт бензина на сентябрь-октябрь – решение будет принято в зависимости от ситуации на топливном рынке.

Ранее Федеральная антимонопольная служба России на фоне роста биржевых цен на бензин выступила за возврат к запрету на экспорт бензина с 1 августа. По мнению ведомства, это позволит насытить внутренний рынок в период повышенного спроса, связанного в том числе с полевыми работами и плановым ремонтом нефтеперерабатывающих заводов, а также позволит обеспечить ценовую стабильность и доступность топлива для всех категорий потребителей.

Надо отметить, что с начала лета по 15 июля стоимость бензина марки Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) выросла на 17,2%, цена Аи-95 взлетела на 31%.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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