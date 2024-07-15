Новак сообщил о готовности правительства снова ввести запрет на экспорт бензина

Правительство возобновит запрет на экспорт бензина из России, если ситуация на рынке будет напряженная. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак в кулуарах Кавказского инвестфорума. По его словам, сейчас проводится мониторинг, решение будет принято в конце июля.

«Мы рассмотрим это, естественно, с учетом текущей ситуации. На август будем принимать решение в конце июля», – сказал вице-премьер, слова которого цитирует «Прайм».

В целом ситуация на топливном рынке сейчас стабильная, считает Новак, за исключением Аи-95. Отвечая на вопрос о том, в чем проблема с данной маркой бензина, замглавы правительства РФ сказал: «У нас есть запасы. Просто идет график ремонтов некоторых заводов, которые должны в ближайшее время выйти и объемы будут, как прежде. Сейчас проблем-то нет, у нас есть специальные созданные для этого запасы».

«Рынок так реагирует, как есть, на общую ситуацию, связанную с ремонтной кампанией. К сожалению, на сегодняшний день чувствительный достаточно рынок. Мы будем его успокаивать, потому что сейчас ничего страшного не происходит», – уточнил Новак.

Как сообщал «Новый День», на минувшей неделе Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выступила за возврат к запрету на экспорт бензина с 1 августа. В ведомстве считают, что это позволит насытить внутренний рынок в период повышенного спроса, связанного в том числе с полевыми работами и плановым ремонтом нефтеперерабатывающих заводов, а также позволит обеспечить ценовую стабильность и доступность топлива для всех категорий потребителей.

Примечательно, что стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по итогам торгов в понедельник превысила 71 тысячу рублей за тонну впервые с сентября.

Цены на бензин растут практически беспрерывно с начала лета. Стоимость Аи-92 с первого торгового дня июня по 15 июля выросли на 17,2%, на Аи-95 – на 31%.

Москва, Елена Володина

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