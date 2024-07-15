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Понедельник, 15 июля 2024, 17:23 мск

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Новак сообщил о готовности правительства снова ввести запрет на экспорт бензина

Александр Новак. Фото из архива официального сайта Госдумы

Правительство возобновит запрет на экспорт бензина из России, если ситуация на рынке будет напряженная. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак в кулуарах Кавказского инвестфорума. По его словам, сейчас проводится мониторинг, решение будет принято в конце июля.

«Мы рассмотрим это, естественно, с учетом текущей ситуации. На август будем принимать решение в конце июля», – сказал вице-премьер, слова которого цитирует «Прайм».

В целом ситуация на топливном рынке сейчас стабильная, считает Новак, за исключением Аи-95. Отвечая на вопрос о том, в чем проблема с данной маркой бензина, замглавы правительства РФ сказал: «У нас есть запасы. Просто идет график ремонтов некоторых заводов, которые должны в ближайшее время выйти и объемы будут, как прежде. Сейчас проблем-то нет, у нас есть специальные созданные для этого запасы».

«Рынок так реагирует, как есть, на общую ситуацию, связанную с ремонтной кампанией. К сожалению, на сегодняшний день чувствительный достаточно рынок. Мы будем его успокаивать, потому что сейчас ничего страшного не происходит», – уточнил Новак.

Как сообщал «Новый День», на минувшей неделе Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выступила за возврат к запрету на экспорт бензина с 1 августа. В ведомстве считают, что это позволит насытить внутренний рынок в период повышенного спроса, связанного в том числе с полевыми работами и плановым ремонтом нефтеперерабатывающих заводов, а также позволит обеспечить ценовую стабильность и доступность топлива для всех категорий потребителей.

Примечательно, что стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по итогам торгов в понедельник превысила 71 тысячу рублей за тонну впервые с сентября.

Цены на бензин растут практически беспрерывно с начала лета. Стоимость Аи-92 с первого торгового дня июня по 15 июля выросли на 17,2%, на Аи-95 – на 31%.

Москва, Елена Володина

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