Нефтяники «выкрутили руки» правительству: в Госдуме объяснили, почему в России растут цены на автомобильное топливо

Нефтяные компании намеренно повысили цены на топливо внутри России прошлым летом и вынудили правительство вновь ввести для них обратный акциз. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил депутат Госдумы Алексей Куринный сегодня на пленарном заседании нижней палаты парламента. При этом политик констатировал, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не способна влиять на цены.

«Пример был приведен не очень удачный в плане роста цен на дизтопливо, который мы здесь обсуждали для сельхозпроизводителей и якобы ФАС топнуло ногой, разослало предостережение и все якобы цены снизили. Не так было, к сожалению. К сожалению, господа-нефтяники выкрутили руки нашему правительству, и правительство опять ввело обратный акциз, и опять вернуло триллионы рублей нефтяникам. Собственно, они добились того, чего хотели», – заявил Куринный.

При этом парламентарий обратил внимание, что ФАС не в состоянии влиять на уровень цен. «Рассказы о какой-то там эффективности, угрозе со стороны ФАС – не было такой угрозы. К сожалению, организация при нынешнем варианте законодательства, абсолютно беззубая, не способная реально влиять ни на повышение цен на товары первой необходимости, ни на цены на проезд, которые мы регулярно видим. Да, они видят сговор, если сразу десять компаний, которые занимают лидирующее положение на рынке, одновременно поднимают цены, тогда они может быть увидят вот этот монопольный сговор и, может быть, накажут. По факту это бывает очень редко, потому что одна подняла на 30 копеек, другая – на рубль, третья – на рубль двадцать, развели это на неделю по времени и никакого сговора потом не получается», – пояснил Куринный.

Напомним, летом и осенью 2023 года цены на топливо постоянно повышались, устанавливая новые рекорды. Глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев даже называл это катастрофой для АПК. В Госдуме даже ставился вопрос о целенаправленном подрыве основ безопасности страны. В итоге в принятом в ноябре федеральном бюджете на этот год были заложены отрицательные акцизы для нефтяников. Немного стабилизировать критическую ситуацию помогло решение о запрете экспорта автомобильного топлива.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube