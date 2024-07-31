Кабмин РФ продлил запрет экспорта бензина на сентябрь и октябрь

Правительство России решило ввести запрет на экспорт бензина в сентябре и октябре текущего года. Об этом сообщил первый замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин на совместном заседании комитетов Госдумы по ситуации на рынке нефтепродуктов.

«Для того, чтобы избежать любых проблем в эти месяцы, снятия запрета на экспорт в августе не будет, то есть в августе будет запрет на экспорт бензина. Также принято принципиальное решение на сентябрь-октябрь, что экспорт будет ограничен для того, чтобы подстраховаться», – приводит слова замминистра ТАСС.

Сорокин также сообщил, что сложившаяся ситуация на топливном рынке не требует вводить запрет на экспорт дизтоплива. Однако, по его словам, власти будут работать над ограничениями для возможностей вывоза непроизводителями, передает РИА «Новости».

Ранее вице-премьер Александр Новак заявлял, что правительство рассматривает продление запрета на экспорт бензина на сентябрь-октябрь и примет решение в зависимости от ситуации на рынке.

Запрет на экспорт бензина был введен с 1 марта по август включительно, но позже кабмин РФ разрешил экспортные поставки с конца мая до 1 августа.

Напомним, в середине июля Федеральная антимонопольная служба России на фоне роста биржевых цен на бензин выступила за возврат к запрету на экспорт бензина с 1 августа. По мнению ведомства, это позволит насытить внутренний рынок в период повышенного спроса, связанного в том числе с полевыми работами и плановым ремонтом нефтеперерабатывающих заводов, а также позволит обеспечить ценовую стабильность и доступность топлива для всех категорий потребителей.

С начала лета по 15 июля стоимость бензина марки Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже взлетела на 17,2%, цена Аи-95 взлетела на 31%.

Как заявил сегодня Сорокин, июльский всплеск оптовых цен на бензин Аи-95 в течение последней недели удалось подавить, благодаря принятым кабмином мерам.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube