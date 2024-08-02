Производство парфюмерной продукции в России достигло рекорда

В России растет объем производства парфюмерной продукции. По словам экспертов, отечественные компании развиваются на фоне падения импорта. Наибольший объем производства приходится на туалетную воду. Об этом пишет РБК со ссылкой на статистику оператора системы маркировки и прослеживаемости товаров «Центр развития перспективных технологий» (ЦРПТ).

По итогам первого полугодия 2024 года объем производства парфюмерной продукции в России составил 51,6 млн флаконов. Этот показатель стал рекордным (в полугодовом сравнении) минимум с 2021 года (более ранних данных нет).

Наибольший объем производства в России приходится на туалетную воду – за первые шесть месяцев 2024 года этой продукции было выпущено 20,9 млн упаковок. До 5,1 млн флаконов, увеличился объем выпуска одеколонов, душистой воды и прочих товаров, до 13,2 млн, – парфюмерной воды. Наибольший рост производства – в 2,5 раза, до 12,4 млн флаконов, – произошел в категории духов.

Рост выпуска происходит на фоне падения импорта парфюмерии – по итогам первого полугодия 2024 года он сократился на 10,6%, до 26,9 млн флаконов, следует из статистики ЦРПТ. После начала СВО российский рынок покинули ряд зарубежных компаний, в том числе представители парфюмерной индустрии.

В настоящее время в России работают около 40 предприятий, специализирующихся на производстве парфюмерной продукции. Большинство из них выпускают не собственные бренды, а работают по контракту для сторонних организаций. Такие товары являются спиртосодержащими, и их производство жестко зарегулировано. Тем не менее, по словам экспертов, возможности для наращивания объемов выпуска у парфюмерных компаний есть.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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