Лесопромышленный кризис разразился в Финляндии на фоне санкций против России

Производство пиломатериалов в Финляндии резко сократилось, а цены бьют рекорды на фоне отказа финнов от российского леса. Вырубка леса затрудняется из-за зеленой повестки внутри Евросоюза, а закупки у других стран намного дороже, но отстают по качеству.

В 2022 году ЕС ввел эмбарго на российские пиломатериалы. Финны лишили себя 2,8 млн кубов топливной древесины, 4,8 млн необработанных лесоматериалов и 0,5 млн распиленных, подсчитали в РЭУ имени Плеханова. При этом, вырубка леса затруднена из-за обязательств ЕС по поглощению углерода.

Финны были готовы к вырубке своего леса, но интересы государства, бизнеса и населения не совпали. Бревна подорожали до 15-летнего максимума, а производство упало с 12 млн кубометров до 10. Финнам пришлось пустить свой лес не только на пиломатериалы, но и на дрова для ТЭС, которые отказались от торфа и угля.

Финляндия закупает лес у других стран, но он ниже качеством, чем российский, а стоит заметно дороже. Лесоперерабатывающие предприятия закрываются: Metsä Fiber сократила персонал целлюлозного завода в Йоутсено, и операционные убытки первого полугодия составили 64 млн евро, пишет РИА Новости.

Хельсинки, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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