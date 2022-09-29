СМИ: ЕС запретит импорт икры и водки, перевозку дорогой нефти из России

Евросоюз планирует ввести санкции в отношении 29 россиян, нефтяных компаний и «Алросы». Под ограничения попадут перевозки российской нефти по цене выше установленного ЕС лимита, сообщает портал EUobserver со ссылкой на внутренний документ ЕС.

В черный список планируется внести певцов Олега Газманова, Николая Расторгуева и Юлию Чичерину, философа Александра Дугина. В перечень могут добавить «малоизвестных чиновников», которые якобы помогали организовать референдумы по присоединению к РФ донбасских республик и освобожденных территорий Запорожья и Херсонщины.

Ряд новых ограничений коснутся импорта: запретят закупать у России икру, спиртные напитки, косметику и сигареты, а также сталь – от промышленного проката до швейных игл. Под запрет могут попасть и все лесоматериалы, включая древесину, целлюлозу и бумагу, в рамках торгового эмбарго ЕС на семь миллиардов евро.

«Судоходным фирмам и страховщикам запретят работать с российской нефтью, если цена за баррель превысит заранее установленный ценовой предел. Ограничат новые контракты с российскими нефтяными гигантами «Газпром нефть», «Роснефть» и «Транснефть», – говорится в сообщении портала.

EUobserver отмечает, что проект пакета санкций составлен так, чтобы понравиться всем странам ЕС и его можно было быстро согласовать.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что в проект очередного пакета санкций внесут потолок цен на российскую нефть и запрет на импорт товаров из России на семь миллиардов евро. В новом пакете ожидается и смягчение уже существующих ограничений на перевозку российских удобрений, цемента и другой продукции.

Брюссель, Наталья Рязанова

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