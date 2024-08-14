«Росспиртпром» с 1 сентября вновь повысит цены

Крупнейший производитель спирта «Росспиртпром» предупредил о повышении цен на продукцию с 1 сентября. Это третье подорожание с момента приватизации, общий размер наценки составит 25%, пишет РБК.

«Росспиртпром» предупредил производителей водки, что с 1 сентября отпускная цена вырастет почти на 9%, до 850 рублей за литр. Причина в подорожании основного сырья и взятых компанией кредитов из-за роста ключевой ставки. Три производителя водки подтвердили, что повышение цен – третье за лето, и общий размер наценки в сентябре достигнет 25%. Они также заявили, что цена на их продукцию обязательно вырастет, но не уточнили, насколько.

По данным РБК, на «Росспиртпром» приходится около 30% спирта на российском рынке. Другие спиртзаводы повысили цены вслед за «Росспиртпромом», и у производителей не осталось выбора при покупке сырья. Директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз увидел в этой ситуации признаки ценового сговора.

С 1 июля минимальные цены на розничную продажу крепкого алкоголя выросли. Цена водки за 0,5 литра составила 299 рублей, коньяка – 556 рублей, бренди – 403 рубля.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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